Сеть фирменных магазинов «МАРКЕТ ПРОФИЛЬ» была создана 2018 году, но за спиной 25-летний опыт, огромный багаж знаний и технологий компании «Металл Профиль» — компании номер один на рынке металлических кровель в России*.

МАРКЕТ ПРОФИЛЬ предлагает расширенный ассортимент кровельных и фасадных материалов. Не только металлические кровли и фасады, но материалы других видов. Так в дополнение к металлочерепице и профнастилу в каталоге Маркет Профиля добавлены гибкая черепица нескольких производителей, кровельные листы производства компании Ондулин.

Идет работа над расширением предложения как в кровельном, так и в фасадном направлении. Конечно, не забыты комплектующие и сопутствующие товары: от кровельных саморезов и планок, до мансардных окон, водостоков и флюгеров.

Главная цель МАРКЕТ ПРОФИЛЬ — предоставить своим клиентам исчерпывающий выбор, полную комплектацию и отличные цены!

Сервис компании — это не менее важная составляющая бизнеса. Клиент фирмы знает, что общается с профессионалами, которые дадут грамотную консультацию и помогут с правильным выбором. Специалисты готовы выехать на объекты с замером, оказать услуги по проектированию.

Бригады проверенных опытных монтажников выполнят свою работу в срок и качественно. И, конечно, можно быть уверенным, что стоимость работ не завышена.

Доверие заказчика — главная ценность!